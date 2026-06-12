"Левски" с 3-и нов, върна си юноша

"Левски" привлече нападателя Адриан Райчев. Договорът влиза в сила на 1 юли 2026 г. Футболистът е преотстъпен от италианския клуб „Пиза" до лятото на 2027 година.

Райчев е третият нов за шампиона на България през това лято. Преди дни "сините" обявиха бразилеца Рейналдо и Давид Кусо от Ангола.

Адриан Райчев е роден на 19 април 2006 година в София. Юношата на „Левски" започва в академията на клуба през 2015 година. Записва 76 мача и вкарва 29 гола за отборите до 15, 16 и 17 години. През септември 2022 година преминава в италианския „Пиза", където се състезава за юношеските формации на клуба до 17 и до 19 години. В началото на 2025 година е преотстъпен в друг италиански клуб – „Вис Песаро", като записва 17 мача и 3 гола. През лятото на 2025 година е отдаден под наем на друг отбор от страната – „Фрозиноне", с чийто екип изиграва 2 мача. В началото на 2026 е преотстъпен на друг италиански клуб – „Понтедера", където записва 15 мача.

Адриан Райчев е неизменна част от юношеските национални отбори на България, записвайки мачове за селекциите до 16, 17 и 19 години. В момента е част от младежкия национален отбор на страната ни.

ПФК „Левски" приветства с добре дошъл отново на стадион „Георги Аспарухов" Адриан Райчев и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.