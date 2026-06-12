Головата машина Холанд разпусна преди световното с хокей

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Норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд присъства на петия мач от финалната серия в Националната хокейна лига за купа "Стенли" тази нощ между "Каролина Хърикейнс" и "Вегас Голдън" Найтс.

25-годишният нападател изгледа двубоя, облечен с фланелка на домакините с номер 9. За кеф на Ерлинг, "Каролина" би 4:2 и е само на успех от шампионския трофей.

Голмайсторът на английския гранд "Манчестър СитиЮ е в САЩ с норвежкия национален отбор, за да участва на световното първенство. Норвегия ще играе в Група I срещу Франция, Ирак и Сенегал.

Скандинавците излизат в първия си мач от Мондиал 2026 на 17 юни срещу Ирак във Фоксбъро край Бостън. Началният час е 1,00 българско време.