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САЩ пуснаха ДР Конго на мондиала

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Американските власти разрешиха на футболистите от Демократична република Конго да влязат в страната, за да участват на световното първенство.

Тренировките на тима бяха прекъснати поради опасения относно епидемията от вируса ебола, а на играчите и треньорския щаб беше наложена 21-дневна карантина преди полета им до САЩ. Отборът вече кацна в Хюстън.

ДР Конго ще бъде в група K на световното първенство заедно с Португалия, Узбекистан и Колумбия. На 17 юни тимът ще играе срещу Португалия в Хюстън, а срещу Колумбия в Сапопан, Мексико, на 24 юни. Мачът срещу Узбекистан ще се проведе на 28 юни в Атланта.

СНИМКА: РОЙТЕРС
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