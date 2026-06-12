8 г. по-късно пак гол след тъч на световното

Чехия загуби с 1:2 от Република Корея в първия си мач от груповата фаза на мондиала, но попадението за европейците ще се запомни, след като в 59-ата минута Ладислав Крейчи отбеляза с глава след директно подаване от тъч, изпълнен от Владимир Цоуфал.

Според Opta това е първият подобен гол на световно първенство след точния удар на датския защитник Матиас Йоргенсен отново след изпълнение на странично хвърляне от Йонас Кнудсен в осминафиналния двубой срещу Хърватия (1:1, 3:2 за Хърватия след дузпи) на турнира през 2018 година в Русия. Друга любопитна подробност е, че половината от последните 14 гола на Чехия на световното първенство, датиращи от 1990 година, когато тимът се състезаваше като Чехословакия, са вкарани с глава.