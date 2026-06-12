Четирима изгонени е рекордът на мач от световно

В мача на откриването на световното съдията Вилтон Сампайо показа 3 директни червени картона, което е рекорд, но само за първия мач. Реално за последно играч в този двубой бе отстранен футболист през 1994 г., когато Марко Ечеревери от Боливия бе изгонен срещу Германия.

Най-много червени картони са показани на двубоя Португалия - Нидерландия на 25 юни 2006 г., когато руският рефер Валентин Иванов изгони четирима - по двама от всеки отбор. Всички обаче са за втори жълт. Кощиня и Деко бяха отстранени от Португалия, а Халид Буларуз и Джовани ван Бронхорст - за Нидерландия. Португалия спечели с 1:0 след гол на Маниш.

Иванов показа 16 жълти картони в двубоя 16 жълти картона, което бе рекорд за времето си. Той бе подобрен на предното световно, когато испанецът Антонио Матеу Лаос показа 18 (16 на играчи и 2 на треньори) в 1/4-финала Аржентина - Нидерландия.

Първият двубой на световно с трима изгонени е още преди да бъде въведен червения картон. На 12 юни 1938 г. на мача Бразилия - Чехословакия (1:1) унгарецът Пал фон Херцка нарежда да напуснат терена Зезе Прокопио и Артур Мачадо от Бразилия и Ян Рижа от чехите.

Този рекорд е изравнен на 27 юни 1954 г. на мача Унгария - Бразилия (4:2). Йозеф Божик и Нилтон Сантос се сбиват и съдията Артър Елис (Англия) ги отстранява. Малко преди края Умберто Тоци изритва Гюла Лорант и също се прибира в съблекалнята.

Чак на 18 юни 1998 г. е следващият мач с три червени картона на световно - Южна Африка срещу Дания (1:1). Реферът Джон Рендон (Колумбия) отстранява Миклош Молнар и Алфред Пири в 67-ата минута, а в 85-ата гони и Мортен Вигхорст.

На 17 юни 2006 г. се проявява уругвайският рефер Хорхе Ларионда. В мача Италия - САЩ (1:1) той гони Даниеле де Роси още в средата на първото полувреме за удар срещу Браян Макбрайд, а в рамките на секунди в края на първата част показва директен червен на Пабло Мастрояни и след това втори жълт на Еди Поуп, за да остави американците с 9 човека.

Само 5 дни по-късно се случи циркът с английския рефер Греъм Пол на мача Хърватия - Австралия (2:2). В 85-ата минута той вдигна втори жълт картон на Дарио Симич. Само 2 минути по-късн изгони Брет Емертън. В последните секунди вдигна картон на Йосип Шимунич, но забрави, че му е втори и той остана на терена. Напусна го 3 минути по-късно.