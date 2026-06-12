Димитър Митов: Сър Алекс Фергюсън ни надъха да спечелим купата на Шотландия с "Абърдийн"

Българският национал Димитър Митов направи любопитни разкрития в подкаста на Българския футболен съюз, връщайки лентата назад към един от най-паметните моменти в кариерата си - спечелената купа на Шотландия с „Абърдийн" срещу „Селтик".

Големият герой във финала, решен след изпълнение на дузпи, разказа как легендарният Алекс Фергюсън е помогнал на отбора му да намери допълнителна мотивация преди решаващия сблъсък.

„Финали не се играят, финали се печелят" - това било посланието на Фъргюсън към футболистите на „Абърдийн" чрез специално видеообръщение преди мача. Думи, които остават дълбоко в съзнанието на играчите и в крайна сметка променят историята - първи трофей за клуба след 35-годишна пауза.

„Това видео със сигурност ни даде още по-голяма мотивация да отидем и да спечелим. За мен той е най-великият треньор във футбола", призна Митов.

Но това е само част от интересните истории, които вратарят разказа в епизода и още защо е бил аплодиран от феновете на „Нюкасъл" и „Селтик", какви са най-силните му спомени с националния отбор на България и кои моменти са го изградили като футболист и човек.