Сестри Стоеви приключиха в Сидни на 1/4-финал

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Сестрите Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на турнира по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 500 в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия) с 15:21, 12:21 за 42 минути.

Стефани и Габриела Стоеви водеха с 14:11 в първия гейм, след което съперничките им направиха серия от 10:1 и обърнаха резултата. Във втората част българките изостанаха с 9:16 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си в надпреварата.