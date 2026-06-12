Бивш директор в "Локо" (Сф) стана шеф в ЦСКА 1948

Ивайло Котев е новият технически директор в ЦСКА 1948, съобщиха вицешампионите на България в социалните мрежи.

60-годишният деятел идва от "Локомотив" (София), където изпълняваше функциите на изпълнителен директор.

"Иво Котев е новият технически директор на ЦСКА. Той е добре познато име в българския футбол, преминал през всички възрастови формации на ЦСКА и част от представителния отбор, с който печели шампионската титла и Купата на България. В своята професионална кариера Иво Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и "Лудогорец", главен мениджър на "Пирин" (Благоевград), както и помощник-треньор в редица клубове в чужбина. През последните години заема поста изпълнителен директор на "Локомотив" (София), а сега ще вложи своя богат опит и експертиза в развитието на ЦСКА 1948", написаха "червените" по повод назначението на новия директор.