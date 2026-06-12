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Японски ас аут от световното, отказа се от националния

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Уайтаро Ендо Снимка: Ройтерс

Халфът Уатару Ендо отпадна от състава на Япония за световното първенство поради контузия в стъпалото, получена през февруари с клубния му тим „Ливърпул". 33-годишният футболист обяви и края на международната си кариера.

„Направих всичко по силите ми да се възстановя и не съжалявам за нищо. Ще подкрепям японския национален отбор просто като привърженик", написа Ендо в социалните мрежи.

Япония открива Мондиал 2026 на 14 юни от 23:00 ч срещу Нидерландия.

Останалите съперници в Група F са Тунис и Швеция.

Уайтаро Ендо Снимка: Ройтерс

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