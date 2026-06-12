Световна и европейска шампионка пълна отличничка на матурите

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Четирима зрелостници от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски" постигнаха максимален брой точки на държавните зрелостни изпити с по 2 оценки от максимален брой точки, съобщават от СМГ.

Сред тях е световната (до 19 г.) и европейската (до 18 г.) шампионка по волейбол за Деница Ангелова.

От есента 18-годишната състезателка на поста централен блокировач, която вече е част от женския тим на България, ще продължи образованието си в САЩ с пълна стипендия.

Високата 192 см централна волейболистка ще се присъедини към отбора на университета на Маями в колежанската лига.