Волейболистът Мартин Иванов ще бъде водещ на юбилейния концерт на "Локомотив"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той е на 29 юни на Античния театър, билети вече се продават онлайн

Волейболистът от "Локомотив Авиа" Мартин Иванов ще бъде водещ на юбилейния концерт "100 години Локомотив" на Античния театър, съобщиха от клуба. Той ще се състои на 29 юни и ще зарадва привържениците на клуба в града.

"Мартин е човек с отдаденост към "черно-бялата" идея и с истински дух на състезател, ще поведе публиката през празника на 100 години история, легенди, музика и незабравими моменти", пишат от "Локомотив" в социалните мрежи.

В музикалния спектакъл в края на юни ще се включат танцова група "Пловдивъ", оркестърът на Държавна опера - Пловдив, както и рок група Б.Т.Р. Ще има 10-минутно дрон шоу, което ще разкаже цялата история на клуба от създаването му до днес по впечатляващ начин.

Билетите вече могат да бъдат закупени онлайн.