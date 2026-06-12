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https://www.24chasa.bg/sport/article/23028839 www.24chasa.bg

Тухел не е Саутгейт, пусна при английските национали жените им

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Снимка: Ройтерс

Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел отмени правилото, въведено от Гарет Саутгейт, и разреши на съпругите и приятелките на играчите да посещават тренировъчната база по време на световното първенство. Това решение се различава коренно от подхода на неговия предшественик и бе взето непосредствено преди старта на турнира на 11 юни.

Според информация на „Мирър" Тухел е позволил на партньорките на футболистите да посещават хотела на Англия в Уест Палм Бич, щата Флорида, въпреки първоначалната забрана за присъствие на външни лица. Преди това се смяташе, че достъп до хотела ще имат само играчите и персоналът, но германският специалист е смекчил режима.

Снимка: Ройтерс

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