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https://www.24chasa.bg/sport/article/23028885 www.24chasa.bg

Федерацията по борба бави лиценза на Едмонд Назарян

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Едмонд Назарян

Двукратният европейски шампион по борба Едмонд Назарян се възстановяваше от контузия и иска да се върне в състезанията. Това обаче явно няма да стане лесно. 

От ЦСКА са поискали федерацията да издаде международен лиценз на сина на носителя на две олимпийски титли Армен Назарян. Председателят Станка Златева е поставила условия Еди да спечели държавно-личното отборно първенство. А после трябвало да се види дали селекционерът на отбора ни в класическия стил Стефан Тошев, ще го повика в състава. Дори и да стане, а Назарян да отиде на централизирана подготовка, пак лицензът му в Световната федерация няма да е сигурен, защото трябвало да се събере УС на БФ борба да реши дали да му издаде такъв.

Едмонд Назарян

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