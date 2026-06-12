Промяна в състава на световния шампион Аржентина

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Защитникът Маркос Сенеси официално замени контузения Леонардо Балерди в окончателния състав от 26 футболисти на Аржентина за световното първенство.

Балерди отпадна от сметките на селекционера Лионел Скалони заради разкъсване на мускул на десния крак по време на тренировка. Скалони изчака контролата срещу Исландия, преди да вземе окончателно решение, и в крайна сметка избра Сенеси, който премина от "Борнемут" в "Тотнъм".

Той вече пътува към Съединените щати, за да се присъедини към лагера на световните шампиони в Канзас Сити.