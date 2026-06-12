Нов европейски шампион с Испания разкри какво ще направи при световна титла

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Испанският национал Марк Кукурея обеща да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте, ако испанците спечелят световната титла.

Левият бек на английския "Челси" е изиграл 24 мача за испанския национален отбор в кариерата си, отбелязвайки един гол - срещу България. Той е европейски шампион от Германия 2024.

Друг такъв - Ламин Ямал, обеща, че при световна титла ще си пусне брада и мустаци и 3 седмици няма да ги пипа

В груповата фаза на мондиал 2026 един от фаворитите - Испания, ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.