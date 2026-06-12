Нов европейски шампион с Испания разкри какво ще направи при световна титла

Испанският национал Марк Кукурея обеща да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте, ако испанците спечелят световната титла.
Левият бек на английския "Челси" е изиграл 24 мача за испанския национален отбор в кариерата си, отбелязвайки един гол - срещу България. Той е европейски шампион от Германия 2024.
Друг такъв - Ламин Ямал, обеща, че при световна титла ще си пусне брада и мустаци и 3 седмици няма да ги пипа
В груповата фаза на мондиал 2026 един от фаворитите - Испания, ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.