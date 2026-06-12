Асът на България Алекс Николов подписа нов договор с италианския "Лубе"

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Асът на националния ни отбор по волейбол Алекс Николов продължи договора си с италианския "Лубе". 22-годишният посрещач, който играе успешно и като диагонал, подписа с тима от Чивитанова до 2029-а, обявиха от клуба.

Досегашният му договор беше до2028-а. Алекс пристигна в "Лубе" преди 4 г. от американския "Лонг Бийч". Преди това юношата на "Левски" игра за родния си клуб.

През изминалия сезон Николов стана реализатор номер 1 на италианския елит с 642 точки или 20,7 на мач, а тимът му завърши със сребърните медали.

В "Лубе" то се събира с брат си Мони Николов, който идва от руския "Локомотив" (Новосибирск).

„Тук все още мога да се развивам и да печеля!", заяви Николов. В момента той играе с националния отбор на България в Лига на нациите, като снощи изведе тима ни до победа срещу Иран с 24 т. в Бразилия.