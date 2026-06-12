Трансферен удар: Георги Миланов подписва с "Ботев"(Пд)

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Истинска трансферна бомба се задава в родния футбол.

Екснационалът Георги Миланов ще подсили пловдивския "Ботев", научи "24 часа". 34-годишният офанзивен халф, който е футболист №1 на България за 2012-а, наскоро се раздели с "Динамо" (Букурещ), в който изкара 2 успешни сезона.

Договорът на бившия футболист на "Литекс", ЦСКА (Москва, Рус) "Грасхопър" (Швейц), "Фехервар" (Унг) и "Левски" с румънския гранд изтече и не беше подновен по желание на техничаря, който реши да се прибере в България.

Миланов трябва да се присъедини към подготовката на пловдивския "Ботев" в началото на идващата седмица.

Тогава старши треньорът на "жълто-черните" Станислав Генчев очаква две попълнения от чужбина.

Бразилският голаджия на "Ботев" от миналия сезон Маскоте ще се включи в тренировките от сряда или четвъртък. Нигериецът Шола Аделани ще продължи да рита за плевенския "Спартак", където беше преотстъпен досега.

Бразилецът Таилсон ще бъде върнат под наем на "Спартак" (Варна) при определени условия.