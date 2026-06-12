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Проирански хакери твърдят, че са пробили дроновете на ФБР, заплашиха световното

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Снимка от дрон на стадиона в Сан Франциско, където ще има мачове от световното.

Проиранската хакерска групировка "Хандала" обяви, че е пробила дроновете на ФБР и заплаши мачовете от световното. Хакерите твърдят, че имат достъп до цялата база данни на летателните апарати, които съдържали лицево разпознаване на всеки съмнителен преди световното. ФБР използва дронове за сигурност на всеки стадион от първенството.

"По-добре си оправете сигурността, защото това, което видяхме не ни харесва. И не забравайте, че дроновете са навсякъде. И никой не знае дали няма да се ударят в автобуса на отбора ви", се казва в съобщение на "Хандала", цитирано от частната компания SITE, която прави мониторинг на всички джихадистки групи.

Съобщението дойде само часове преди първия мач на домакините на световното срещу Парагвай в Ингълууд, Калифорния.

Снимка от дрон на стадиона в Сан Франциско, където ще има мачове от световното.
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