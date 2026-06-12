Григор Димитров: Непрекъснато мисля какво ще правя, след като спра с тениса

Нонстоп мисля какво ще правя, след като спра с тениса. Със ситурност ще имам повече време за моята фондация, за децата. Важното е да знам, че като състезател съм дал всичко от себе си за това, което правя цял живот и което обичам.

Това сподели Григор Димитров преди благотворителния мач с гръцкия №1 Стефанос Циципас в София.

Най-добрият български тенисист заяви, че все още не знае дали ще участва на "Уимбълдън", тъй като вариантът е да получи покана от организаторите.

"Мисля за сезона на трева и да изиграя възможно най-много мачове на тази настилка. Първият ми турнир е "Чалънджър" в Дъблин и това моята най-близка цел. Ситуацията с "Уимбълдън" наистина е сложна, но каквото и да стане, ще продължа напред и ще се опитвам да бъда позитивен във всеки един момент", добави бившият №3 в света.

И двамата с Циципас се обединиха около мнението, че мястото в ранглистата е само цифра (както и възрастта) и на всеки тенисист може да се случи да изпадне в класацията заради контузия или друга причина.