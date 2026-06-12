Откриването: критики към Шакира, Салма Хайек с купата, българското знаме и провал на мексиканската вълна

Нещо като музикален фестивал

Световното първенство по футбол през 2026 г. официално започна. Преди първия мач от турнира между Мексико и Южна Африка на стадион “Ацтека” в Мексико Сити се проведе галацеремония по откриването. Някои я нарекоха “бляскава”, за други като мен беше скучновато-традиционна.

Трудно е да си представим Мексико без ацтекски мотиви – както се очакваше, церемонията беше пълна с тях. Черепи, странни костюми и образи на индианци дълго занимаваха зрителите. Акцентът на шоуто беше гигантска световна купа, която се появи в центъра на терена и послужи като фон за всички следващи изпълнения. Но и това сме го гледали неведнъж, а на едно закриване трофеят даже полетя и се изгуби в небото.

Съвременните тенденции обаче не липсваха напълно – в един момент на терена се появиха две лабубу с малка световна купа, макар че не се разбра - поне от журналистическите места, които по традиция са някъде при гълъбите,

дали се радват,

или се карат за

нея помежду си

всички околни Единственото, от което организаторите не спестиха, бяха фойерверките – хвърчаха, фучаха и димяха като за световно след всеки сегмент от програмата за откриването.

Събитието приличаше повече на музикален фестивал – всички пееха, но най-вече публиката. Феновете на трибуните се забавляваха страхотно. Особено ефектна беше идеята на организаторите да раздадат на всички картонени сомбрера, които полетяха във въздуха непосредствено преди началото на мача.

Сред многото латиноамерикански изпълнители обаче имаше един, чието изпълнение на церемонията по откриването се превърна в заслужена традиция. Разбира се, говорим за Шакира – колумбийската поп звезда пристигна на четвъртото си поредно световно първенство, този път с песента Dai Dai. Парчето, съвместна работа с нигериеца Burna Boy, минава за неофициалния химн на турнира от няколко седмици.

“Дежурната” звезда на церемониите на световните първенства по футбол Шакира и Burna Boy отнесоха много критики за представянето си. СНИМКИ: РОЙТЕРС За съжаление, дори Шакира не успя да вдигне градуса. За разлика от предишни години 49-годишната певица избягва екстравагантните си танцьорки, в резултат на това бе критикувана в социалните мрежи за лошата си хореография.

Burna Boy също получи незадоволителна оценка.

“Едно от най-лошите изпълнения, които съм виждал. Ужасни движения, липса на ентусиазъм в танците,

липса на синхрон

на устните

от началото до края. Абсолютно посредствено за певица, която се изявява от десетилетия”, написа един потребител.

“Burna Boy изобщо знае ли думите на тази песен?”, попита друг.

“Кажете каквото искате, но това не е Шакира”, гласеше друга теория. Между другото, мнозина в коментарите се съгласиха с нея.

След почивка за загряване церемонията се възобнови. Актрисата Салма Хайек откри втората част, пожелавайки на всички страхотен турнир и “дълъг живот” на Мексико. След това заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино тя показа трофея от световното първенство на феновете.

След това започна церемонията с изнасянето на знамената на всички страни, участващи в турнира. Четиридесет и осем знаменосци се подредиха в кръг в центъра на терена, където италианският певец Андреа Бочели и американско-корейската му колежка Ejae по-късно изпълниха песента си DNA (на български - ДНК), която бе посочена за химн на първенството.

Интересно бе, че трибуните

избухнаха в

освирквания

по време на

изнасянето на

американското

и аржентинското

знаме

Очевидно северните им съседи и настоящите световни шампиони не са особено харесвани тук.

Андреа Бочели пя в дует с американско-корейската звезда Ejae.

Между другото, българското знаме също беше видяно на стадион “Ацтека”. То беше окачено на гредите заедно със знамената, представляващи всички страни- членки на ФИФА.

Малко след песента на Бочели и IJ отборите излязоха на терена. Регламентът на турнира се промени леко - сега всички членове на отбора, включително резервите, трябва да се появят на терена по време на химните. Изглеждаше страхотно и може да се превърне в хубава традиция.

Но иначе изглеждаше, че организаторите не са се възползвали докрай от възможностите на мексиканската церемония. Не е изненадващо - това е третото откриване на световно на “Ацтека” след мондиалите през 1970 и 1986 г. Ще видим как ще минат тези в Лос Анджелис и Торонто – те са насрочени за 12 юни.

Що се отнася до самия мач, той

ще остане

в историята

с две събития,

които не се бяха

случвали досега

Мексико е отборът, участвал в най-много мачове на откриванията, включително и на първото световно през 1930 г. в Уругвай. Вече са 8, но в предишните 7 нямаше победа - 2 равни и 5 загуби. Сега с головете на Кинонес и Хименес и 2:0 проклятието беше свалено.

За другия рекорд се погрижи съдията Сампайо от Бразилия, който показа три червени картона, а това никога не се беше случвало в мач на откриването.

В 49-ата минута Южна Африка остана с 10 човека след груб фаул на Яя Ситхол, който получи директен червен картон. В 84-ата резервата Темба Зване удари с лакът съперник и също бе изгонен с директен червен картон след намесата на ВАР. А в допълнителното време бе изгонен и капитанът на Мексико Сесар Монтес, който спъна съперник като последен в отбраната.