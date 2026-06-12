И феновете "играят като за световно" - следете футболните вълнения в България

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Световното първенство по футбол започна. Очите на целия свят са насочени към Мексико, САЩ и Канада. Но феновете също играят, където и да са. Затова ще ви показваме вълненията на запалянковците в България.

Потопихме се в емоциите около откриването на Световното първенство от фен зоната Мондиал Камп в София. Срещнахме се с футболни запалянковци, които споделиха своите фаворити за титлата и очакванията си за най-големия футболен форум на планетата.

Кой ще стане световен шампион според феновете?

Вижте в нашия репортаж

Следете нашата специална видео "Фен зона" от първия до последния ден на Световното!