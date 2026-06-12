35-годишен с фрактура на черепа е новият герой на Мексико

Бяха отписали Раул Хименес след зловещ сблъсък с Давид Луис в

английската Висша лига, но таранът сбъдна мечтата си да е на световно

Основната ударна сила на мексиканския национален отбор е нападателят на “Фулъм” Раул Хименес. За да постигне този статус, той трябваше да преодолее много. И успя, като вкара втория гол за победата на “ацтеките” на “Ацтека” с 2:0 срещу Южна Африка, с която се откри ХХVII световно първенство по футбол.

На бруталната футболна арена играчите на мексиканския национален отбор никога не са били възприемани като боксова круша. Разбира се, те не са надскачали ръста си често (най-добрият им резултат на световното първенство е четвъртфинал - два пъти, но винаги като домакини), но са били готови да се борят срещу по-именити противници. Да бъдеш костелив орех със сигурност е нещо, с което да се гордеем, но в момента това не е достатъчно. Този път “Лос Триколорс” отиват на световното първенство като представители на страната домакин, така че публиката изисква битка, себераздаване и резултати.

Но основният въпрос оставаше кой ще води този отбор и ще обедини нацията около себе си? И отговорът: е Раул Хименес ще води мексиканците! Защото неговата история може да бъде превърната във филм.

Казват, че Хименес е човек със стоманени нерви. И глава...

Раул Хименес вкара точно с глава гола си срещу Южна Африка.

Той е класически нападател таран, висок почти 190 см. Достатъчно зрял е - отпразнува 35-ия си рожден ден през май, и вкарва редовно (пет гола в последните си 10 мача). Само преди шест години имаше вероятност не само да спре да вкарва и да сложи край на кариерата си, но и на всяка мисъл за нормален живот.

В 10-ия кръг от Висшата лига 2020/2021 между “Уулвърхемптън” и “Арсенал” (2-1) се развихря сериозна битка, която бързо прераства в откровена касапница – играчите открито се сбиват. В петата минута след корнер лондончани топката лети към Давид Луис, но страховитият Хименес се втурва да го изпревари.

Резултатът – ужасяващ, почти оглушителен сблъсък на глави. Бразилецът е добре – разминава се с натъртване и смяна на полувремето, но мексиканецът... Медици се втурват на терена, хващайки се тревожно за главите, и прекарват около десет минути в оказване на първа помощ. Диагнозата е фрактура на черепа с мозъчен кръвоизлив. Чудо е, че са успели да го оперират навреме.

И двойно по-голямо чудо е, че е успял да запази някакви основни футболни качества. И въпреки това лекарите посъветваха Хименес да се откаже от кариерата си. Да продължи, е опасно. Независимо дали безразсъден, или смел, мексиканецът взема обратното решение – да се върне на терена възможно най-скоро и да посрещне футболното си пенсиониране с високо вдигната глава. Между другото, преди контузията си Хименес изигра 85 поредни мача от Висшата лига, без да пропусне нито един. Интересно е колко дълго щеше да продължи тази серия, ако не се беше сблъскал с Луис?

"Лекарите свършиха чудесна работа. Веднага ми казаха за рисковете. Възстановяването от фрактура на черепа отне повече време, отколкото очаквахме.

Чудо е, че изобщо успях

да се върна на терена Спомням си, че пристигнах на стадиона за този мач. Спомням си, че оставих нещата си в съблекалнята и излязох да погледна терена. После се върнахме. Не помня нищо друго. Следващото нещо, което помня, е, че се събудих в болницата. Но никога не съм си помислял, че ще трябва да се пенсионирам", описа контузията си Раул.

По-късно става ясно, че Хименес е взел правилното решение, превръщайки се в легенда на британския футбол. Да, контузията помрачава кариерата му в "Уулвърхемптън", той така и не достига обичайното си ниво там след завръщането си. Това слага край на всякакви шансове за преминаване в по-голям клуб (както "Атлетико", където игра като младеж, така и "Манчестър Юнайтед" следят развитието му). Но пък се връща във "Фулъм" и никога не отбелязваше по-малко от седем гола през всеки от трите сезона след трансфера си.

Договорът му обаче не е подновен – нападателят вероятно обмисля завръщане в родината си. А домакинското световно първенство може да бъде отлична отправна точка. Раул не е просто очакван с нетърпение в Мексико – той е обожаван тук от младостта си.

Още от времето си в местния гранд "Америка" той е наричан "мексиканският Златан Ибрахимович", защото дрибълът и гъвкавостта му наподобяват шведа по някакъв начин. С възрастта става по-трудно да се забележи, но дори сега той може внезапно да премине покрай или между двама защитници с топка в краката.

Но една статистика си остава постоянна в кариерата на Хименес - дузпите. Изпълнил е 44 дузпи в кариерата си, вкарал е 42. Раул държи и рекорда на английската Висша лига за 100% реализирани - с 14 от 14. През декември той изравни 11-те на Яя Туре, но рекордът на играча от Кот д'Ивоар падна през март.