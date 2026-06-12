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73% вероятност Роналдо да заплаче на световното

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Букмейкърите оцениха вероятността Кристиано Роналдо да се разплаче на световното.

В платформата за залози Polymarket възможността 41-годишният португалец да пусне сълзи на мондиала се оценява на 73%.

Само преди седмица тази вероятност беше 50%.

Припомняме, че на световното първенство през 2022 г. нападателят на португалския национален отбор напусна терена облян в сълзи след поражението от Мароко (0:1) на 1/4-финалите.

Тогава се смяташе, че това е последният мондиал на Кристиано

На 17 юни Португалия ще изиграе първия си мач на световното срещу ДР Конго.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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