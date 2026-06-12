Червен флаг остави Никола Цолов назад за старта в Барселона

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Никола Цолов ще трябва да стартира от трета редица в основното състезание за Голямата награда на Каталуня от Формула 2.

Българският пилот на “Кампос рейсинг” остана шести в квалификацията. Вицешампионът и рекордьор по победи във Формула 3 и някои други обаче нямаха късмет. 3:41 минути преди края сесията на пистата край Барселона бе прекъсната заради червен флаг. Причината - катастрофа с японеца Ритомо Мията, който излетя в една от зоните сигурност. Така Цолов нямаше възможност за нов опит за бърза обиколка и евентуално по-предно място за състезанието утре.

Най-бърз в квалификацията бе носителят на титлата във Формула 3 Рафаел Камара (Бр), следван от съотборника си в “Инвикта рейсинг” Джошуа Дюрксен (Пар).

При обърнатата решетка за спринта утре първи ще потегли Ноел Леон (Мекс) от “Кампос рейсинг”.

В генералното класиране Никола Цолов е втори - само на точка след италианеца Габриеле Мини.