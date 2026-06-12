ФИФА пак стана за смях - преброи само 700 празни седалки

ФИФА отново стана за смях, след като преброи само 700 празни места на стадиона в Гуадалахара, където Република Корея изненадващо спечели с 2:1 над Чехия.

На стадиона бе обявено, че присъстват 44 985 зрители при официален капацитет от 45 664 места. Но цял свят видя празните редове, които бяха във VIP секцията в центъра на източната трибуна. И бе ясно, че това са доста над 700-те, каквато бе официалната разлика.

Зоната бе тази, където цените на билетите бяха между 400 и 5000 долара, като вторите са в корпоративни пакети с всички екстри.

На стадиона присъства лично президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Световната централа е критикувана доста сериозно за динамичната система, която възприе за цените на билетите, които достигнаха до невиждани висини. Реално вероятно билетите са били разпродадени, но след това собствениците им са решили да ги препродадат и не са успели. Така се получава и малката разлика между капацитета и реалната публика.

Чехите са имали и доста неприятна случка преди двубоя. Техният автобус е бил блокиран пред тренировъчната им база и останал в задръстване над 1 час. Заради това тимът бил принуден да стигне пеша до хотела, като разстоянието било над километър.

По принцип задръстванията в Мексико са нещо нормално, като нашите национали, участвали на световното първенство през 1986 година, си спомнят как са си отвисели с часове в автобуса преди мача на откриването със световния шампион Италия. Тогава направихме 1:1 на “Ацтека”, като голът за България бе на Наско Сираков, използван като десен бек на световното.

