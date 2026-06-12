Българка ще играе за титла на двойки в Загреб

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Тенисистката ни Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Екатерина Казионова (Русия) победиха четвъртите поставени Вероника Фалковска (Полша) и Ипек Йоз (Турция) с 6:4, 6:3 за час и 22 минути.

Българката и рускинята направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част стигнаха до нови четири брейка и затвориха мача.

За титлата двете ще играят утре срещу номер 3 Анжелика Моратели (Италия) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).

Българката има една титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) - в Ираклион в края на 2025 година.

През следващата седмица Денчева ще участва в турнира за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.