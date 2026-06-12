И в двата първи мача на световното влезе гол в 67-ата минута

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Интересно съвпадение се получи в първи ден на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

В двата мача бяха отбелязани голове в 67-ата минута.

В двубоя на откриването между отборите на Мексико и РЮА (2:0) Раул Хименес вкара след асистенция на Роберто Алварадо в 67-ата минута, а в срещата Република Корея - Чехия (2:1) в същата минута Хван Ин Бом изравни резултата след подаване на Ли Канг Ин.

Всъщност „67" е популярно меме, което се появи в края на миналата година в социалните мрежи. То няма конкретно значение, но произлиза от рапа.