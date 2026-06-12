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Майкъл Бубле откри световното в Канада, церемонията бе постна

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И вторият домакин на историческия мондиал с 3 страни, които ще го приемат - Канада, откри най-големия футболен форум.

Това се случи на стадиона в Торонто, където домакините ще се изправят срещу Босна и Херцеговина.

Канадците показаха част от историята си, като започнаха от индианските преселници, преминаха през традиционните си облекла. За да се стигне до животните, които са символ на страната.

Черешката на тортата на церемонията, която не бе пищна и богата като тази в Мексико снощи, пък бе изпълнението на певеца Майкъл Бубле. Канадецът е един от символите на страната-домакин на световното. 

Преди него пред публиката излязоха още няколко популярни изпълнители от Канада.

По-късно тази нощ, око 2,30 българско време, и третият домакин на турнира - САЩ, ще има откриване на мондиала. Американците излизат в първия си мач срещу Парагвай. Двубоят е от 4 часа сутринта.

Босненците имат сериозна подкрепа на трибуните в Торонто. СНИМКА: РОЙТЕРС
Босненците имат сериозна подкрепа на трибуните в Торонто. СНИМКА: РОЙТЕРС
Босненците имат сериозна подкрепа на трибуните в Торонто. СНИМКА: РОЙТЕРС

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