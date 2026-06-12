Уникални екипи и медалът на Балъков от САЩ в изложба, той стиска палци на Кристиано

Уникална изложба от екипи и артефакти на Красимир Балъков бе открита в столичната галерия на "Оборище" 5. Двигател е Милен Николов от Bulgarian football shirts, който успял да върне у нас фланелки, за които и самият Балъков е забравил. На показ е и медалът от световното в САЩ, когато станахме четвърти в света.

На събитието, посветено на 60-годишнината на легендарния плеймейкър, присъстваха бившия президент на БФС Валентин Михов, дългогодишният вицепрезидент на централата Михаил Касабов, другата българска знаменитост на "Спортинг" (Лисабон) Ивайло Йорданов, бившите национали Пламен Николов-Пинко, Гошо Гинчев и Георги Донков, любимецът на сектор "Г" Методи Деянов, бившият капитан на ЦСКА Анатоли Нанков, скаутът на "Левски" Красимир Петров, Илия Христов от "Сини сърца", попфолк певицата Галена и др.

"Чувството е уникално! Организаторите са си направили труда в галерията да бъдат фланелките на всички клубове, в които съм играл. Приятно съм изненадан. Гледам насреща снимка, още от "Етър", с първия ми медал. С мама и татко, мама нече не е сред нас.

Незабравими спомени имам, прекалено много. Може би най-силният спомен е от Париж с националния отбор, там започна създаване на златната генерация, последната минута. Мичмана, Бог да го прости, извика: "Господ е българин". После на световното първенство - първата победа срещу Гърция, незабравимият мач с Германия. После доказахме, че не е било изненада, победихме и за европейското. В Португалия ми се случиха хубави неща, за Германия да не говоря - и до днес си живея там", заяви Балъков.

"Футболът е един социален феномен. Още България не е достигнала до тази визия, че футболът и политиката вървят ръка за ръка. Надявам се в близко бъдеще да се инвестират необходимите средства, за да завъртим колелото и да стигнем модерния футбол. Футболът ми е взел от времето с децата ми - петък, събота и неделя сме заети като футболисти, семейството е страдало. Футболът ми е дал изключително много, а ми е взел някои неща, но това е съдбата на един професионален футболист", допълни той.

"Вярвам, че колелото може да се завърти, винаги има възходи и падания - и в Германия го имаше, и във Франция го имаше. Позитивно съм настроен. Ще имаме позитивни резултати, убеден съм в това. Много бих искал Португалия да спечели световното първенство, защото това ще е последен шанс за Роналдо, както и за Меси - хубаво е да си завършат кариерите горе високо, ако може. Португалия ми е по-близка държава, работил съм там, а Роналдо е работил в клуба, в който съм бил - успех, ще стискам палци за Португалия", заяви Бала.

В събота от 17 часа всеки може да направи лична среща с един от най-добрите български футболисти за всички времена.