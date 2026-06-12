Мач №3 от световното - Босна шокира Канада след корнер - 1:0

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Канада и Босна и Херцеговина играят при резултат 0:1 в първи мач от група B на световното първенство. Двубоят е на "БМО Фийлд" в Торонто.

Това е трета среща от световното първенство.

В 16-ата мин звездата на Канада Джонатан Дейвид стреля опасно в наказателното поле, но ударът му попадна право в ръцете на стража на Босна.

Балканците шокираха домакините в 21-ата мин.

Централният нападател на Йово Лука откри с глава след корнер.

Сеад Колашинач чакаше топката на първа греда, отклони я към тарана на босненците, който от няколко метра прати топката във вратата на Канада, за да шокира един от домакините на мондиала.

Домакините от Северна Америка няма победа в историята си на мондиал.

Босна пък са един от най-коварните тимове, а през пролетта елиминираха Италия в плейофа за световното.

Балканците излизат без голямата си звезда Един Джеко. Нападателят е оставен на пейката.

Ето съставите на двата отбора:

Канада: 16. Максим Крепо, 2. Алистър Джонстън, 4. Люк де Фужрол, 13. Дерек Корнелиус, 22. Ричи Ларея, 7. Стивън Еустакио, 8. Исмаел Коне, 11. Лиам Милър, 10. Джонатан Дейвид, 12. Тани Олуасей, 12. Таджон Бюканън

Босна и Херцеговина: 1. Никола Васил, 4. Тарик Мухаремович, 5. Сеад Колашинац, 7. Амар Дедич, 18. Никола Катич, 6. Бенямин Тахирович, 13. Иван Башич, 15. Амар Мемич, 10. Ермедин Демирович, 20. Есмир Байрактаревич, 25. Йово Лукич