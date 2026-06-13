ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков за Баджо: Бяхме съперници през 1994-а, но...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23033757 www.24chasa.bg

Канада спря за първия мач от световното ганайски халф заради обвинения в изнасилване

1308
Томас Партей (вляво)

Халфът на Гана Томас Партей пропуска първия мач от световното първенство срещу Панама в Канада (сряда, 17 юни), тъй като канадското правителство му отказа виза.

От ФИФА потвърдиха новината и уточниха, че не участват в имиграционните процеси на страните домакини.

Причина за отказа - обвинения срещу футболиста в изнасилване във Великобритания, по които предстои дело през 2027 г.

Партей ще може да играе в останалите два мача от групите - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като притежава валидна американска виза.

Томас Партей (вляво)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)