Канада спря за първия мач от световното ганайски халф заради обвинения в изнасилване

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Халфът на Гана Томас Партей пропуска първия мач от световното първенство срещу Панама в Канада (сряда, 17 юни), тъй като канадското правителство му отказа виза.

От ФИФА потвърдиха новината и уточниха, че не участват в имиграционните процеси на страните домакини.

Причина за отказа - обвинения срещу футболиста в изнасилване във Великобритания, по които предстои дело през 2027 г.

Партей ще може да играе в останалите два мача от групите - срещу Англия в Бостън и срещу Хърватия във Филаделфия, тъй като притежава валидна американска виза.