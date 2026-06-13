Стоичков за Баджо: Бяхме съперници през 1994-а, но станахме и големи приятели

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На световното легендата ни Христо Стоичков се среща с много знакови фигури във футбола, а една от тях бе Роберто Баджо.

Последният вкара попаденията за Италия в полуфинала на световното през 1994-а отново в Америка за 2:1 срещу нашите национали, а Ицо се разписа почетно от дузпа.

Френският рефер Жоел Киню пък не даде чиста такава за игра с ръка в пеналта на Алесандро Костакурта при пробив на Емил Костадинов.

"Роби Баджо бяхме съперници през 1994 година, но станахме и големи приятели!

Това е топката, с която играхме тогава! Бяха страхотни години!", пише в профила на Стоичков към снимката с Баджо.