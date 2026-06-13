Дейвид Бекъм получи 2849-ата звезда в "Алеята на славата" в Холивуд (снимки)

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Сър Дейвид Бекъм стана първият футболист, получил звезда на "Алеята на славата" в Холивуд часове преди американското откриване на световното първенство по футбол с мача САЩ - Парагвай.

Бившият капитан на Англия беше почетен в Лос Анджелис в петък – признание за кариера, която го изведе от света на професионалния футбол, за да се превърне във водеща фигура в модата, начина на живот и популярната култура.

Той получи 2849-ата звезда на Алеята на славата, която се простира по булевард „Холивуд". Сред другите отличени спортни личности са Шакил О'Нийл, Били Джийн Кинг и Мохамед Али.

Говорейки на церемонията, Бекъм каза: „Трябва да призная, че всичко това е доста сюрреалистично. Преживял съм някои невероятни моменти в кариерата си, но да бъда тук в Лос Анджелис и да получа звезда на световноизвестната "Алея на славата" е наистина невероятно.

„Винаги съм бил мечтател, но никога не съм си представял, че подобна чест ще се падне на английски футболист от работническата класа като мен."

Той беше представен от съпругата си Виктория и легендарния актьор Том Круз на церемонията.

Клубната кариера на Бекъм включваше трофейни периоди с "Манчестър Юнайтед" и "Реал" (Мадрид), преди преминаването му в "Лос Анджелис Галакси", което помогна за ускоряване на растежа на футбола в Съединените щати.

Той изигра 115 мача за Англия и игра на три световни първенства, като беше капитан на „Трите лъва" на две от тях. Неговият пряк свободен удар срещу Гърция през 2001 г., който изпрати страната му на турнира през 2002 г., остава един от най-емблематичните му моменти на национално ниво.

След като се оттегли от професионалния спорт през 2013 г., той остава твърдо ангажиран с футбола като съсобственик на "Интер Маями", отбор от MLS, който привлече Лионел Меси, заминал за Съединените щати през 2023 г.

Извън спорта Бекъм изгражда глобална марка, обхващаща мода, развлечения и реклама, което му помага да се превърне в един от най-разпознаваемите спортисти на своето поколение.

През ноември 2025 г. той е посветен в рицарство от крал Чарлз на церемония в замъка Уиндзор.