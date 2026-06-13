САЩ срещу Парагвай в мача на откриването на световното в САЩ, янките поведоха

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Единият от домакините на световното първенство по футбол САЩ играе с Парагвай на стадиона в Ингълууд/Лос Анджелис първия си мач от груповата фаза.

Още в 7-ата минута американците откриха резултата. Уестън Макени подаде към Кристиан Пулишич. Той преодоля двама играчи на съперника и топката стигна обратно до Макени, който се опита да подаде към свой съотборник. Защитникът на Парагвай Дамиан Бобадия се опита да пресече паса и неволно прати топката покрай собствения си вратар.

В 28-ата минута преднината на янките набъбна двойно след гол на Фоларин, но попадението бе отменено заради засада и резултатът остана 1:0.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино си бъбри с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Снимка: РОЙТЕРС

Ето стартовите състави на двата отбора:

САЩ: Мат Фрийс, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Антони Робинсън, им Рийм, Алекс Фрийман, Тайлър Адамс, Уестън Макени, Малик Тилман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балогън.

Парагвай: Орландо Хил, Омар Алдерете, Хуан Хосе Касерес, Хуниор Алонсо, Густаво Гомес, Диего Гомес, Мигел Алмирон, Андрес Кубас, Дамиан Бобадия, Антонио Санабрия, Хулиан Енсисо.