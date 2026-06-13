Англичаните обрани на световното в САЩ, откраднати са обувки и екипировка

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След като преживяха престрелка край една базите си и земетресение край друга, английските национали бяха и обрани, съобщиха британските медии.

Това се случва само три дни преди първия им мач на световното първенство по футбол срещу Хърватия.

Твърди се, че между пострадалите са и английски звезди, чиито обувките са отмъкнати от ван на път за тренировъчната им база в Канзас Сити. Има двама арестувани.

Футболни топки и тренировъчна екипировка също са били откраднати по време на транспорта от Флорида, като това, което е описано като „огромен обир".

Англия проведе тренировъчния си лагер преди Световното първенство във Флорида, където победи Нова Зеландия, Коста Рика и местния отбор "Маями Юнайтед". Но тъй като отборът отлетя до хотела си в събота сутринта и се готви за тренировки следобед, вещите им бяха изпратени предварително.

Според Daily Mail персоналът се опитва да намери обувки за своите топзвезди.

Твърди се, че екипировката е била натоварена в Уест Палм Бийч, за да пътува до базата в Суоп.

Сред изчезналите вещи са оборудване за анализ, бели дъски на Томас Тухел и маси за масаж.

Но в доклада се добавя, че след кражбата в товара е останала само една футболна топка.

Има обаче предположения, че е възможно да са изгубени обувки, принадлежащи на играчи като Хари Кейн и Джуд Белингам.