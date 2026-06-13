Празните места на Република Корея - Чехия били заради стоящи в зали фенове

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ФИФА даде обяснение за празните маста на мача Република Корея - Чехия в Мексико от световното.

Централата съобщи, че общо 44 985 фенове са присъствали на мача в Гуадалахара на стадиона с капацитет 45 664 души. Това е представлявало посещаемост от 98,5%. Въпреки това, много празни места можеха да се видят по телевизията.

ФИФА обясни, че е имало много празни места, защото доста фенове са предпочели да стоят „в залите, вместо да останат на определените си места през целия мач.

Според официални данни 29 мача са били напълно разпродадени преди началото на турнира, докато билети все още са били налични за другите 75 срещи.