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Парад на знаменитостите за първия мач на САЩ на световното

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Ромео Бекъм, моделът Ким Търнбул, актьорът Том Круз, Дейвид Беким и Роби Кийн гледат мача. Снимка: Ройтерс

В парад на знаменитостите се превърна първия мач на САЩ на световното. На стадиона в Ингълууд, Калифорния бяха забелязани Леонардо ди Каприо, Брад Пит, Том Круз, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Тоби Магуайр, Джордж Лукас, София Вергара, Оуен Уилсън, Джейми Фокс, Холи Бери.

Актрисата Аня Тейлър-Джой прикова погледите с екип на Аржентина.

Спортните знаменитости бяха представени от Дейвид Бекъм и легендарния Карим Абдул-Джабар. Бекъм бе до Том Круз, като преди това бяха на откриването на звездата на бившия футболист в Холивуд.

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня бе в официалната ложа до шефа на ФИФА Джани Инфантино и държавния секретар Марко Рубио.

Доналд Тръмп звъннал преди мача на американските национали и им пожелал да изминат пътя до края. Маурицио Почетино му обещал да опитат.

Ромео Бекъм, моделът Ким Търнбул, актьорът Том Круз, Дейвид Беким и Роби Кийн гледат мача.
Бил Гейтс
Джордж Лукас със съпругата си Мелъди Хобсън.
Парис Хилтън
Аня Тейлър-Джой
Карим Абдул-Джабар
Ромео Бекъм, моделът Ким Търнбул, актьорът Том Круз, Дейвид Беким и Роби Кийн гледат мача.
Бил Гейтс
Джордж Лукас със съпругата си Мелъди Хобсън.
Парис Хилтън
Аня Тейлър-Джой
Карим Абдул-Джабар
Ромео Бекъм, моделът Ким Търнбул, актьорът Том Круз, Дейвид Беким и Роби Кийн гледат мача.
Бил Гейтс
Джордж Лукас със съпругата си Мелъди Хобсън.
Парис Хилтън
Аня Тейлър-Джой
Карим Абдул-Джабар

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