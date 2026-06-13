За първи път на световно влезе в действие ново правило

В 53-ата минута на мача САЩ - Парагвай се случи нещо историческо за световните. За първи път влезе в сила новото правило за "сгрешена идентичност" при жълт картон.

Реферът Дани Макелие вдигна картон на капитана на САЩ Тим Рийм за фаул срещу Мигел Алмирон. Той обаче бе привикан от един от най-опитните ВАР Карлос дел Серо Гранде и след консултация с монитора отмени решението си, картона на Рийм и вдигна такъв на Алмирон за симулация.

На повторението се видя ясно, че парагваецът не е докоснат от Рийм, а просто симулира, за да си издейства пряк свободен удар.