Героят на САЩ Балогун станал американец случайно заради авиокомпания

Героят на САЩ от първия мач на световното Флориан Балогун всъщност е американки гражданин случайно и то заради една авиокомпания.

Майка му Флоранс, която е от нигерийски произход, живее в Лондон, но отива на гости на близки в Ню Йорк през 2001 г. Навръщане не е допусната до самолета заради напредналата бременност и от авиокомпанията поискали разрешение от лекар, за да пътува.

Така Флоранс се връща в Манхатън и ражда бъдещия нападател на 3 юли. А той придобива и американско гражданство по силата на закона, че който е роден на територията на САЩ автоматично получава такова. Доналд Тръмп се опитва на го отмени. Прибира се на 3 месеца със семейството си в Лондон.

Всъщност Флориан доста се колебае за кой национален отбор да играе. Той има 27 мача за Англия в различните юношески и младежки формации, както и 4 за САЩ до 17 години.

В крайна сметка през 2023 година решава да представлява САЩ.

Балогун е юноша на "Арсенал", но има само 2 мача за лондончани в мъжкия отбор. Даван е под наем на "Мидълзбро" и "Реймс". На 30 август 2023 г. "Монако" плаща за него 30 милиона евро плюс бонуси с максимална сума от 40 милиона.