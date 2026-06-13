Веласкес: В "Левски" се чувствам щастлив, като в личния си живот

Наставникът на шампиона "Левски" Хулио Веласкес говори при получаването на наградата за отбор на май у нас в анкетата на Пресклуб "България".

"За мен е много важно да се чувствам щастлив ежедневно, така се отнасям и към личния си живот. Също така и да виждам най-близките ми хора всеки ден. По този начин се чувствам от първия ден, в който съм тук. За мен футболният аспект е много, много важен. Това е моята страст, а и за мен е важно да виждам резултат, да се чувствам реализиран. Озовах се в отбор, където получавам уважение от хората още от пристигането ми. Привържениците са фундаменталното нещо за този клуб, най-важното му наследство. Да се чувствам едновременно уважаван и обичан ме кара да се чувствам щастлив.

"Левски" върви с малки крачки напред. Убеден съм в последователността на процесите. Всичко на и извън терена върви ръка за ръка. Клубът е подреден добре структурно и показва израстване и на двете места. В следствие на всичко идват резултатите. Понякога не се получава по този начин, защото начинът на работа може да е правилен, но да липсват резултатите. В случая виждаме взаимовръзка от начина на работа и постигнатото.

Трябва да останем концентрирани върху предстоящото. Чисто структурно клубът може да израства още и аз съм убеден в това, защото го виждам всеки ден. Ръководството и собствениците правят всичко по силите им, за да израства клубът във всички аспекти. Знаете, че има и трудни моменти, но ако работим заедно и в екип, нещата ще се получават", коментира испанецът.