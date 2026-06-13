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https://www.24chasa.bg/sport/article/23035369 www.24chasa.bg

Легендата Лука Модрич спира с футбола

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Лука Модрич Снимка: Ройтерс

Легендата на Хърватия Лука Модрич планира да прекрати кариерата си след световното първенство през 2026 г. 40-годишният халф, който изкара миналия сезон в "Милан", вече има споразумение с бившия си клуб "Реал" (Мадрид), където ще заеме ръководен или треньорски пост след края на договора си с италианците на 30 юни.

Модрич е печелил „Златната топка", 6 титли от Шампионската лига с "Реал" и сребърен и бронзов медал с родината си от световно.

На настоящия мондиал Хърватия е в група с Англия (17 юни), Панама (24 юни) и Гана (28 юни).

Лука Модрич Снимка: Ройтерс

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