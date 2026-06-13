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Никола Цолов се качи на подиума в спринта в Барселона

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Никола Цолов стигна до място на подиума в спринта за Голямата награда на Каталуня от Формула 2. 

Българският пилот бе пети на старта, но потегли много добре и още в първия завой бе трети. Веднага изпревари съотборника си в "Кампос рейсинг" Ноел Леон (Мекс) и се опита да догони излезлия начело Куш Майни. Индиецът обаче дръпна още и спечели без никаква конкуренция.

В последните обиколки Цолов очевидно загуби темпо и бе изпреварен от Габриеле Мини (Ит) и Колтън Херта (САЩ), а трябваше да се защитава и от настигналия го Леон. Американецът обаче направи грешка, излезе от трасето и нашият пилот завърши на третото място. 

В генералното класиране Мини води с 3 точки пред Цолов. В неделя е основното състезание, а Никола е пети на старта. 

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