България с най-млад отбор и при мъжете в Лигата на нациите

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След жените и мъжкият национален отбор на България по волейбол е с най-младия състав сред всички 18 участници във Волейболната лига на нациите.

Средната възраст на избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини е 23 години.

Подобно бе положението и на световното във Филипините миналия септември, на което България стигна до сребърните медали.

Най-опитни в Лигата на нациите са съставите на Украйна, Япония, Полша, САЩ, Бразилия, Сърбия и Аржентина със средна възраст 27 г.

Тази на българските дами е само 20 г.