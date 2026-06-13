Размерът няма значение - осемте “джуджета” на световното

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170-сантиметровият Лионел Меси доказа, че ниският ръст не е бил пречка да стане велик футболист. Затова ви представям осемте най-ниски играчи в отборите на световното първенство в Канада, САЩ и Мексико.

Сесар Янис (Панама) - 160 см

Най-ниският играч е дясно крило. Със сигурност няма да е титуляр.

Звездният му миг бе на Копа Америка през 2024 г. Той вкара почти с първото докосване на топката, след като влезе, и осигури 3:1 над Боливия. Така Панама за първи път се класира за елиминациите.

В момента рита за чилийския “Кобресал”, но има престой в испанските “Сарагоса” и “Самора”.

Жереми Антонис (Кюрасао) - 164 см

Атакуващото крило е юношески национал на Нидерландия, но след това получава повиквателна за Кюрасао от Гус Хидинк.

Рожба на школата на ПСВ, но в момента е в гръцкия “Кифисия”.

Парфе Джагон (Кот д'Ивоар) - 165 см

Поредното крило, но с интересна история. Осиновен е от агента си, за да вземе френски паспорт. Така за кратко е известен като Лалие. Но след това се извинява на техните и си връща фамилното име. Обявен за един от 60-те най-талантливи играчи за 2018 г. от “Гардиън”. В момента е в белгийския “Шарлероа”.

Алберто Кинтеро (Панама) - 165 см

38-годишният ветеран е в отбора заради легендарния си статут. Има 140 мача за Панама, но пропусна световното в Русия заради контузия и сега му правят жест. Крилото е играл във втора испанска дивизия, САЩ, Мексико, Перу, а сега е в местното първенство.

Хаминтон Кампас (Колумбия) - 166 см

Играч на родния клуб на Меси “Росарио Сентрал”. Играе различни позиции, но обича лявото крило. Но там титуляр е Луис Диас от “Байерн”.

Камогело Себелебеле (РЮА) - 166 см

23-годишният Себелебеле играе в “Орландо Пайрътс”. Универсално дясно крило, като може да играе и в защита, и в атака. Плътна резерва, като не бе използван в първия мач от световното.

Тахсин Мохамед Джамшид (Катар) - 166 см

Тахсин, който навършва 20 години в средата на юни, играе в Kata Stars League за “Ал Дуахил”. Това ляво крило има индийски корени - родителите му са родени там. Джамшид все още притежава индийски паспорт, а документът, който го свързва с Катар, се нарича “мисионерски паспорт”. Такъв често се издава на спортисти в тази страна, тъй като двойното гражданство е забранено.

Юки Сома (Япония) - 166 см

Второ световно за атакуващия халф. В Катар преди 4 годинин той игра 82 минути в мача срещу Коста Рика.

С изключение на престоя си под наем в португалския отбор “Каса Пиа” Сома е играл само за японски клубове. Така ще е резерва на Такуми Минамино (“Монако”), Такефуса Кубо (“Реал Сосиедад”) и Кейто Накамура (“Реймс”).