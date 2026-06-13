Започна легендарното състезание „24 часа на Льо Ман"

Легендарното състезание „24 часа на Льо Ман" отново прикова вниманието на милиони фенове по света с грандиозното откриване, изпълнено с ревящи двигатели и зрелищна атмосфера. През 2026 година френската класика отбелязва своето 94-о издание, а градът Льо Ман за пореден път се превърна в световна столица на автомобилния спорт. Парашутисти развяват френския флаг преди началото на състезанието СНИМКА: Ройтерс

Официалната програма на събитието започна още в началото на седмицата с традиционните технически проверки и представянето на отборите в центъра на града. Хиляди фенове изпълниха улиците на Льо Ман за прочутия парад на пилотите, който и тази година бе сред най-очакваните моменти преди старта. Атмосферата беше допълнена от концерти, автомобилни изложби и срещи с легенди на моторния спорт.

Особен интерес предизвика Hyperpole сесията - квалификационният спектакъл, който определи стартовата решетка. Под светлините на пистата „Сарт" най-бързите Hypercar машини демонстрираха невероятна скорост и технологии от бъдещето. След финала на квалификациите се проведе и официалната церемония по откриването, белязана от светлинно шоу и представяне на всички производители.

Тазгодишното издание на Льо Ман събира едни от най-големите автомобилни марки в света. В битката за победата участват производители като Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, BMW и Aston Martin. Голямата новина през 2026 година е дебютът на корейската марка Genesis в Hypercar категорията - исторически момент за азиатския производител. Зрители на пистата в Льо Ман за 24-часовото състезание СНИМКА: Ройтерс Зрители на пистата в Льо Ман за 24-часовото състезание СНИМКА: Ройтерс

Самото състезание остава едно от най-трудните изпитания в света на моторните спортове. Провеждано на легендарната писта Circuit de la Sarthe с дължина 13,626 километра, Льо Ман комбинира екстремна скорост, издръжливост и стратегия в рамките на 24 часа непрекъснато каране.

Стартът на надпреварата бе даден в събота, 13 юни. Малко преди 16:00 часа местно време (17:00 часа местно време) прозвуча официалният химн на състезанието, след което френският трикольор бе развят над пистата. Секунди по-късно легендарната надпревара „24 часа на Льо Ман" 2026 официално започна.

По време на състезанието отборите трябва да се справят не само с конкуренцията, но и с умората, променящите се метеорологични условия и нощното каране, което традиционно е едно от най-големите предизвикателства на трасето.

Голямата битка тази година е съсредоточена в Hypercar класа - най-престижната и най-бърза категория в състезанието. Тази година на старт застават 18 прототипа от осем големи производителя, което превръща изданието в едно от най-конкурентните през последните десетилетия.

Сред основните фаворити отново е Ferrari, който преследва четвърта поредна победа в Льо Ман. Италианците участват с отбора Ferrari AF Corse и легендарния прототип 499P. След доминацията през последните години, от Скудерията пристигнаха във Франция с огромни очаквания, въпреки че квалификациите не преминаха по план и част от автомобилите им останаха назад на стартовата решетка.

Сериозна заявка за успех дава и Toyota. Японският производител е един от символите на модерната ера в издръжливостните състезания, след като доминираше в Льо Ман между 2018 и 2022 година. Toyota Racing участва с модела GR010 Hybrid и пилоти като Камуи Кобаяши, Брендън Хартли и Себастиен Буеми - едни от най-опитните състезатели в шампионата.

Много силно впечатление прави и Cadillac. Американците пристигнаха с три автомобила V-Series.R и показаха изключителна скорост още в тренировките и квалификациите. Cadillac Hertz Team JOTA спечели полпозишън за втора поредна година, а експертите определят отбора като един от най-сериозните претенденти за крайния успех.

Сред най-интересните истории тази година е дебютът на Genesis в Hypercar категорията. Корейският производител участва с проекта Genesis Magma Racing и модела GMR-001 Hypercar - първият корейски автомобил в най-високия клас на Льо Ман. Отборът разчита на сериозен опит в лицето на Андре Лотерер и Пипо Дерани, а дебютът се следи с огромен интерес от света на моторните спортове.

Силен сезон прави и BMW. Германците участват с BMW M Hybrid V8 чрез отбора BMW M Team WRT и пристигнаха в Льо Ман като лидери в шампионата при производителите след впечатляващ дубъл на „Спа". Пилотският състав включва имена като Кевин Магнусен и Рафаеле Марчиело.

Френската надежда е Alpine. Alpine Endurance Team впечатли в квалификациите и дори оглави част от сесиите, което предизвика огромен ентусиазъм сред местната публика. За французите Льо Ман винаги има специално значение, а представянето през 2026 година се приема като шанс за исторически успех у дома.

Не по-малко внимание привлича и Aston Martin с екзотичния Valkyrie Hypercar - автомобил с атмосферен V12 двигател, който се отличава със звук и дизайн, напомнящи болид от Формула 1. Британците се завърнаха в топ категорията с амбицията да възродят славните си години в издръжливостните състезания.

На стартовата решетка присъства и Peugeot с футуристичния 9X8, който продължава да бъде един от най-разпознаваемите автомобили в шампионата. Макар французите да не са сред основните фаворити, отборът се надява стратегията и надеждността да му позволят да се бори за подиум.

Освен Hypercar категорията, огромен интерес има и към класовете LMP2 и LMGT3. Там участват десетки независими отбори и GT производители като Porsche, Ford, McLaren, Mercedes-Benz и Lexus.

Състезанието ще приключи на 14 юни в 16:00 часа местно време (17:00 часа българско време.)