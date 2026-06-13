Инструкциите от Анчелоти - на китките на бразилците

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Бразилският национален отбор се готви да революционизира футбол и активно възприема техники от американската версия на този спорт.

Защитниците на "селесао" излязоха на терена за тренировка, носейки специални тактически гривни с прозрачен прозорец. Те крият подробни диаграми и инструкции за изпълнение на статични положения.

Централните защитници Маркиньос и Габриел Магаляес бяха заснети да носят тези устройства.

Вместо да викат над ревящата тълпа на стадиона или да тичат към пейката за тактически инструкции, играчите просто поглеждат китките си. Те ясно показват кой кого пази в наказателното поле и къде да застане при центрирания.

Като се има предвид колко много микронастройките са от решаващо значение в съвременния футбол, ходът на Анчелоти изглежда напълно логичен. Дали помага ще се види в нощта на събота срещу неделя, когато Бразилия играе с Мароко.