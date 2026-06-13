Намериха труп край базата на Иран на световното

Тялото на неидентифициран мъж беше намерено в кола близо до националния отбор по футбол на Иран в Тихуана, Мексико, съобщи Sport.es.
Автомобилът е бил на паркинг на супермаркет срещу тренировъчната база на отбора.
Прокуратурата на Тихуана отбеляза, че тялото на мъжа е било увито в черна торба и поставено в багажника. По тялото са открити следи от насилие.
Иранският национален отбор е в група G на световното с Белгия, Египет и Нова Зеландия. Първият мач на националния отбор от турнира е насрочен за 16 юни срещу Нова Зеландия.
По-рано от националния отбор по футбол на Англия бяха откраднати тренировъчни пособия и екипировка.