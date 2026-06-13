Намериха труп край базата на Иран на световното

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Тялото на неидентифициран мъж беше намерено в кола близо до националния отбор по футбол на Иран в Тихуана, Мексико, съобщи Sport.es.

Автомобилът е бил на паркинг на супермаркет срещу тренировъчната база на отбора.

Прокуратурата на Тихуана отбеляза, че тялото на мъжа е било увито в черна торба и поставено в багажника. По тялото са открити следи от насилие.

Иранският национален отбор е в група G на световното с Белгия, Египет и Нова Зеландия. Първият мач на националния отбор от турнира е насрочен за 16 юни срещу Нова Зеландия.

По-рано от националния отбор по футбол на Англия бяха откраднати тренировъчни пособия и екипировка.