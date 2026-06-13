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Ръсел пребори Кими за първа позиция, катастрофа на Льоклер в Барселона

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Джордж Ръсел спечели квалификацията в Барселона. Снимка: Ройтерс

За първи път от началото на сезона във Формула 1 Кими Антонели няма да стартира от първа редица. 

Младият пилот на "Мерцедес", който записа пет поредни победи и води убедително в генералното, остана едва трети в квалификацията за Гран при на Каталуня. Най-бърз бе британският му съотборник Джордж Ръсел, следван от седемкратния световен шампион Луис Хамилтън ("Ферари"). 

Третата част от квалификацията бе прекъсната заради катастрофа с Шарл Льоклер. Пилотът на Скудерията изгуби контрол върху автомобила си при ускорение в завой и се заби в предпазната ограда. 

Джордж Ръсел спечели квалификацията в Барселона. Снимка: Ройтерс

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