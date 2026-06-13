Швейцария чака подвизи на световното от Жоан Мазамби - сина на африканските "Ромео и Жулиета"

Бъдещето на швейцарския национален отбор е обект на скептицизъм напоследък. Твърди се, че ще мине време, преди от почвата, която е дала Джердан Шакири, Гранит Джака и Ян Зомер (само последният беше включен в състава за това световно), да покълнат нови таланти.

Ето защо в края на миналата година на „червените кръстоносци" беше лепнат етикета като „отбор в стагнация" – силен, изявен състав, но доста възрастен и следователно вероятно ще се провали на световното.

И тогава във "Фрайбург", който стигна до финала на Лига Европа, се появи нова звезда: Жоан Манзамби. 20-годишният, полузащитник, чието игрово време през последния сезон беше доста лимитирано, неочаквано се превърна във водещ асистент на европейско ниво, натрупвайки 13 голови подавания в 47 мача във всички турнири. В рамките на една година стойността му се увеличи от 8 млн. на 50 млн. евро, превръщайки го в най-скъпия играч в страната. И няма съмнение, че ще блесне на Световното първенство!

Манзамби е колоритен персонаж дори за Европа, която сякаш е виждала истории за всеки вкус. Както може би се досещате, корените на плеймейкъра са в Африка, една проблемна част на света. Баща му е от Демократична република Конго, а майка му е от Ангола. В 90% от случаите подобен съюз не би се състоял по политически причини.

Без да се задълбочаваме твърде много в сложната политическа система на „Черния континент", ще поясним накратко: в началото на 21-ви век анголците извършват масови депортации на конгоански мигранти, а спор за морската граница също променя нещата не към добро.

Накратко, родителите на Жоан са нещо като африкански Ромео и Жулиета. За щастие любовта не е имала трагичен край – тя е спасена чрез емиграция в Женева, където е роден талантливият полузащитник.

Там той се влюбва до уши във футбола. Както самият Жоан разказва, съдбовна среща с бившия защитник на "Арсенал" Филип Сендерос е повлияла на любовта му. Националът е взел момчето и е позирал за снимка с него. Както можете да си представите, сценарият на Ламин Ямал с детска снимка с Лионел Меси далеч не е уникален.

Филип Сендерос и малкият Жоан Манзамби

Впоследствие Сендерос става нещо като ментор на Манзамби. След пенсионирането си защитникът се насочва към мениджърска кариера, ставайки спортен директор на женевския "Сервет", където Жоан тренира в академията. Именно той пожелава късмет на младока, когато скаути от "Фрайбург" идват да го търсят. По-късно Сендерос споделя:

„Тази снимка е направена на паркинга на академията на "Сервет", когато веднъж я посетих. Мисля, че майка му ни снима, а преди няколко години той ми я е изпрати. Страхотен човек със силен характер."

Въпреки космополитния си произход Манзамби от детството си решава, че е швейцарец и въпреки възможността да играе за младежките отбори на Демократична република Конго и Ангола, предпочита да изчака оферта от фактическата си родина. Това обаче не отнема много време – от 16-годишна възраст той редовно е в младежките гарнитури. А в свободното си време посещава стадион „Сервет" като фен.

Той дори седи на трибуните редом с ултрасите, а на 10-годишна възраст по време на Евро 2016 тича из фензоните на Женева, страстно подкрепяйки швейцарците.

Тогава той е пленен от играта на Гранит Джака, но все още не разбира напълно, че играе редом с идола си: „Невероятно е, че го гледах по телевизията като дете, а сега играя редом с него. Можеш да научиш много от него. Той ми даде много съвети, особено за лидерските качества и психическия аспект на играта."

Що се отнася до футболните умения, Манзамби е класически халф, способен както да подкрепя атаките, така и да проследява и задава темпото. Накратко, той е универсален войник. Медиите често го наричат ​близнак по стил на Пол Погба.

И има известна истина в това, но първо, швейцарецът е много по-ангажиран в защитния процес; второ, французинът правеше чиста магия на терена още в началото на кариерата си. Жоан от друга страна, е по-скоро за упорита работа и всеотдайност. Ето защо старши треньорът на националния отбор Мурат Якин е абсолютно луд по него. Той използва Жоан навсякъде и както си поиска.

Атакуващ полузащитник или фалшива деветка? Добре. Крило или вътрешен нападател? Защо не? Партньор за Джака или дори класически дефанзивен полузащитник? Това със сигурност е възможно! Бъдете сигурни, че на Световното първенство през 2026 г. този човек няма да е никъде близо до вратата. Можете да му закачите плуг и до 90-ата минута ще видите напълно изорано поле. Ако всичко върви по план, "Фрайбург" ще получи два пъти повече от годишния си трансферен бюджет за него това лято.