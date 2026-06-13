Христо Илиев с най-бързото бягане на българин в историята

Христо Илиев за пореден път показа, че е властелинът на българския спринт в момента с постижение от 10.05 сек на 100 метра. Това стана на турнира „Дромия" в Атина тази вечер.

Резултатът е най-силният за български спринтьор за всички времена. Петър Петров води българската ранглиста с 10,13 сек. Постижението на Христо Илиев, който тренира при Валя Демирева обаче е с попътен вятър от 3,2 м/сек, при допустим 2,00 м/сек. Първи на турнира в Атина с 9,97 сек е Симон Верхестраетен (Бел), а националът ни е трети. Следващият старт на Христо Илиев ще е на Балканиадата във Волос (20-21 юни).